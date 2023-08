Juve Alessandria 5-0: Fagioli torna e segna, in gol anche Vlahovic. Si è rivisto in campo anche Pogba nell’ultimo test pre Udinese

La Juve ha vinto 5-0 l’ultimo test pre Udinese (a porte chiuse) contro l’Alessandria. Nel primo tempo erano andati in gol Rugani (doppietta) e Pogba che si è rivisto in campo per la prima volta dopo l’infortunio, schierato alle spalle di Vlahovic.

Nella ripresa hanno segnato Fagioli, anche lui di rientro dall’infortunio, e pure il bomber serbo.

