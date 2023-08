Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro l’Udinese: le dichiarazioni

Massimiliano Allegri ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo Udinese-Juve.

ANALISI – «Ci sono due cose da migliorare: una, guardando il secondo tempo, è la gestione della palla. Bisogna muoversi un pochino. Faceva caldo, avevamo giocatori di rientro dagli infortuni come Fagioli e McKennie. Miretti ha fatto una bella partita, come Weah. La seconda cosa da fare è difendere in modo diverso a metà campo»

CHIESA – «Chiesa secondo me è un attaccante, poi magari mi sbaglio. Da esterno si isola troppo e diventa solo di ripartenza. Federico è stato bravo vicino a Vlahovic, stanno migliorando, in quella posizione deve migliorare la fase di non possesso. Chiesa deve fare 14-16 gol, farlo giocare da esterno è riduttivo».

