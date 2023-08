Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato dopo il match d’esordio di Serie A contro il Lecce: le dichiarazioni

Maurizio Sarri ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo Lecce-Lazio.

SPIEGAZIONE DELLA SCONFITTA – «Mi sono dato la stessa spiegazione dello scorso anno in questo stadio, perché abbiamo fatto la stessa partita. Vuol dire che non cresciamo. Nel secondo tempo hanno giocato solo loro. Brutti 45 minuti da valutare. Questi errori ci sono già stati in passato e non va bene. Calendario? Ho dei numeri. Quelle tre trasferte possono capitare allo 0,2%. Quindi vuol dire che al 98,8% non è casuale. Chi deve mettere i paletti per il calendario ha sbagliato qualcosa, è un errore umano».

DIFESA NELLA RIPRESA – «Nel secondo tempo i difensori sono andati in difficoltà perché la fase difensiva la facevano solo loro 4, gli altri 6 no. Questo non è accettabile».

LUNGHEZZA ROSA – «Se la rosa è abbastanza numerosa per le due competizioni ce lo dirà il campo. D’estate sono tutti forti, poi iniziano le partite vere e scopri che qualcuno è forte per davvero e qualcuno meno. I prossimi mesi ci diranno se la rosa è numericamente e qualitativamente di livello»

