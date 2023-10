Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro il Milan

CASO SCOMMESSE – «Su questo posso esprimermi solo su Nicolò Fagioli, senza mancare di rispetto agli altri due che non fanno parte della Juventus. Su Fagioli è stato detto tutto, il club si è pronunciato, io sono allineato su quello che è stato detto. Per Nicolò inizierà un percorso che lo porterà a maggio a tornare in campo. Questi 7 mesi serviranno per mantenere la condizione atletica e impegnarsi nel sociale, per poi rientrare a fine maggio».

PERCHE’ PIOLI E MAROTTA DICONO CHE LA JUVE E’ FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Non lo so perché lo fanno ma è normale dicano la Juventus favorita. L’obiettivo nostro è fare più punti possibili per arrivare a fine maggio tra le prime 4. Ora godiamoci la sfida di domani col Milan e poi vedremo cosa saremo stati capaci di fare».

