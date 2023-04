Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro lo Sporting

PAROLE – «Sapevamo che oggi era una giornata importante, sia per la sentenza e il suo esito, ma soprattutto per preparare al meglio la partita di domani. Una volta che sappiamo della sentenza la mettiamo da parte e penseremo alla gara, l’obiettivo è importante e non semplice, lo Sporting ha eliminato l’Arsenal. Non pensiamo all’andata ma che è sfida secca. Szczesny è a posto, sta bene. Rabiot è disponibile, ha fatto tutto l’allenamento. Mi sono rimasti due dubbi, uno a metà campo e uno davanti».

