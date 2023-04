André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Benfica. I dettagli

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato a Prime Video.

PAROLE – «Sempre carico. Tutti siamo protagonisti perchè siamo in una squadra forte e lavoriamo molto. La mia idea è giocare per vincere perchè è quello che dobbiamo fare oggi. Maignan? E’ un portiere che conosco bene. Sono molto concentrato sulla partita di oggi. Lite con Brozovic? Abbiamo un ottimo rapporto. L’abbiamo fatto apposta per fare un po’ di show davanti alle telecamere e dare un po’ di lavoro ai giornalisti».

