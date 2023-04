Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Benfica. I dettagli

Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato a Prime Video.

PAROLE – «Euroderby? Dobbiamo concentrarci su questa serata, abbiamo un vantaggio momentaneo di due gol ma non la qualificazione in tasca. Deve essere un monito, ma anche chiaro che la possibilità del risultato deve spronare tutti noi, dai tifosi fino all’allenatore. Lukaku? Il ritorno al Chelsea è scritto nelle carte, la cessione temporanea scade il 30 giugno. Davanti abbiamo ancora due mesi, dovremo fare valutazioni. Lukaku ama l’Inter e questo aspetto è molto importante, ma deve esserci anche la volontà dell’altra squadra di aprire una discussione che faremo semmai a tempo debito. Tra Onana e Brozovic è tutto risolto, quelle sono dinamiche che fanno bene all’ambiente per caricarsi, significa che i giocatori sono concentrati. Nessun atteggiamento ostile».

