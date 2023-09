Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta.

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Le partite con l’Atalanta di solito sono combattute, loro sono in un ottimo momento di forma e non hanno ancora perso in casa. Dobbiamo cercare di mantenere un buon ritmo».

GUARDARE ALLA CLASSIFICA – «In questo momento guardare alla classifica è poco importante, anche se rimanere tra le prime 4 farebbe crescere in autostima. Dobbiamo continuare a lavorare, sapendo che l’obiettivo è arrivare tra le prime 4. La squadra sta crescendo: i vari Rabiot, Weah, stanno cambiando anche a livello di motore».

