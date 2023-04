Le parole di Massimiliano Allegri dopo la vittoria della Juve nel quarto di finale d’andata di Europa League contro lo Sporting Lisbona

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Juve in Europa League. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Tutte le persone che compongono questo ambiente ci mettono nelle condizioni di fare bene. Stasera c’è stato qualche errore, dobbiamo migliorare, come nell’ultimo cross dove perin ha fatto due parate importanti. Si doveva capire prima il pericolo».

JUVE CAMALEONTICA – «Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio con i tre centrocampisti, abbiamo trovato più geometrie e ampiezza. Nel primo tempo abbiamo sbagliato molto, nella ripresa ci sono mancati gli esterni e mi sono dovuto adattare. Locatelli ha chiesto il cambio, Angel ha corso molto ed era normale essere in difficoltà con una squadra tecnica. Faccio i complimenti ai ragazzi, non era semplice vincere e non subire gol».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM

L’articolo Juve, Allegri: «Non era semplice vincere oggi» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG