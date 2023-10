Con la vittoria sul Milan a San Siro la Juventus si è portata a meno due dalla vetta occupata dall’Inter e i numeri sono dalla parte di Allegri

La parole scudetto è un argomento che scotta e come una patata bollente le tre big della Serie A se la passano, quasi a volersi tagliare fuori. Ma poi ci sono il campo e i numeri a dire l’indirizzo della stagione: l’Inter guida la classifica, seguono Milan e Juve ma proprio i bianconeri sono quelli più migliorati visto i 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione. E’ lecito pensare allo scudetto? Per Allegri è no, ma i numeri dicono altro.

