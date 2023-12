Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i bianconeri e Napoli

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Juve con il Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA COL NAPOLI – «È uno scontro diretto, mancano cinque partite alla fine del girone d’andata e abbiamo ancora due scontri diretti con Napoli e Roma e due trasferte complicate. Il nostro obiettivo è fare più punti dell’anno scorso nel girone d’andata. L’anno scorso ne abbiamo fatti 38, non pochi. Quest’anno siamo a 33. Questo è il nostro obiettivo principale».

DANILO O ALEX SANDRO E EUFORIA – «Domani decido uno tra Danilo e Alex Sandro che è rientrato bene ma era tanto che era fuori come Danilo, potrei spezzare la partita ad entrambi. Stiamo tutti bene, c’è euforia dopo la vittoria col Monza e vengono scritte e dette tante cose. Sembra vada tutto bene. Il primo obiettivo è quello di superare la quota punti dell’anno scorso e arrivare tra el prime quattro a fine anno. Dobbiamo fare il nostro percorso, senza esaltarci. Facciamo un passetto alla volta. Domani è una partita difficile, con l’Inter era rimasta in partita fino allo 0-2. Ha fatto 17 punti in trasferta, ha un ruolino importante. Noi col Napoli nelle ultime sette partite abbiamo vinto solo una volta».

NAPOLI – «Cambiano le annate ma hanno sempre gli stessi giocatori a parte Kim. Sono una squadra forte, lo dimostrano le partite che stanno facendo e i numeri che hanno in trasferta. È una gara difficile ma dobbiamo fare un altro passetto».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEW24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG