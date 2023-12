Le parole di Giovanni Galli, ex portiere dell’Italia: «Va bene tutelare Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a Vicario»

Giovanni Galli ha parlato a Gr Rai del momento difficile di Donnarumma in chiave Italia e della concorrenza di Vicario. Di seguito le sue parole.

DONNARUMMA – «Forse un po’ di sana rivalità può far bene a Donnarumma. Se avesse una concorrenza agguerrita, probabilmente la superficialità la metterebbe da parte e la concentrazione si alzerebbe ancora di più».

VICARIO – «Spalletti deve tutelare inizialmente Donnarumma, ma non si possono tarpare le ali a chi sta esplodendo come Vicario. Donnarumma e Vicario sono la fotografia di chi ha avuto davanti a sé un’autostrada come il primo e di chi ha dovuto fare la via crucis come il secondo. È partito riserva, qualche presenza a Cagliari, la serie B e la Serie A a Empoli e quindi l’esplosione».

DIFFICOLTA’ IN NAZIONALE – «E’ logico che ogni errore venga amplificato. La grandezza del portiere, mi riferisco a Zoff e Buffon, è stata la continuità, su loro potevi sempre contare. Probabilmente oggi si gioca troppo, ricaricare le energie mentali non è così semplice. È più difficile mantenere quella linearità».

COME SI SUPERA QUESTO MOMENTO – «Con le proprie certezze, che derivano da quello che hai fatto, ma soprattutto dal lavoro quotidiano. Ci sta di sbagliare, ci sono dei momenti in cui sei in grande forma, ti fanno un tiro in porta e subisci gol. Ci sono invece dei momenti in cui la forma è un po’ più scadente, il pallone ti sbatte in faccia e va fuori. Succede, però le certezze te le devono dare quello che hai fatto in questi sette anni tra Serie A, PSG e Nazionale. La concentrazione nel lavoro quotidiano è quello che ti dà continue certezze».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG