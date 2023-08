Juve Atalanta streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per un’amichevole all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi

In vista dell’inizio della Serie A, con il primo impegno contro l’Udinese, la Juve affronta l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in amichevole. Bianconeri reduci dalla tournée negli USA e dal test in famiglia contro la Next Gen.

La partita, in programma all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, andrà in scena sabato 12 agosto alle ore 20.30 e sarà visibile in diretta tv su DAZN, Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251) e in streaming su DAZN e Sky Go e NOW.

