L’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, esprime tutta la propria rabbia per l’episodio arbitrale contro la Juve

Claudio Fenucci, ad del Bologna, ha parlato a DAZN dopo la partita con la Juventus. Un episodio ha creato le prime polemiche arbitrali di questo campionato di Serie A.

Le sue parole: «Faccio questo lavoro da venticinque anni, non mi avete visto spesso dopo la partita a parlare di arbitri. Faccio i complimenti alla mia squadra, un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria certa perché c’era rigore ed espulsione. Sono qui per il rispetto della squadra e della tifoseria che si è vista togliere una vittoria non banale con la Juventus. Dispiace molto, ma questi episodi sono allucinanti. Iling ha falciato il nostro giocatore, è un errore insopportabile nell’era del Var. L’amarezza è perché stiamo lavorando da anni con discreto successo sulla tecnologia. Fui tra quelli a chiedere l’intervento anticipato del Var. È una follia non intervenire su un episodio come questo, è insopportabile».

