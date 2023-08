Juve Bologna streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A

Manca sempre meno per vedere la Juve esordire davanti ai tifosi bianconeri dell’Allianz Stadium. Dopo la vittoria contro l’Udinese ecco la sfida contro il Bologna.

Il match, valido per la prima giornata, andrà in scena domenica 27 agosto alle ore 18:30. La sfida sarà visibile in diretta tv e streaming live su DAZN.

The post Juve Bologna streaming LIVE e diretta tv: dove vederla appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG