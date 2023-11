Juve Cagliari, l’ex rossoblù sicuro: «Ecco cosa aspettarsi da questa partita». L’analisi in esclusiva prima del match

Lazzari, ex giocatore del Cagliari, in esclusiva a Juventusnews24 ha fatto un’analisi di quel che potrà essere il match tra i sardi e la Juve.

L’ANALISI – «Secondo me ci si potrà aspettare una bella partita. In questo momento ovviamente la Juve ha qualcosa in più, ma il Cagliari venderà cara la pelle. I bianconeri ci hanno abituato ad essere veramente cinici. Magari a volte possono lasciare anche il pallino del gioco all’avversario, ma le occasioni che capitano vengono sfruttate sempre al massimo. E se poi i risultati arrivano non vedo perchè Allegri dovrebbe cambiare qualcosa».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE

The post Juve Cagliari, l’ex rossoblù sicuro: «Ecco cosa aspettarsi da questa partita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG