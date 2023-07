Cristiano Giuntoli è pronto a sbarcare a Torino: il nuovo direttore tecnico della Juve avrà pieni poteri alla Continassa

Cristiano Giuntoli sarà il demiurgo della Juve con libertà di manovra illimitata. Avrà in mano praticamente tutto il mondo bianconero ed è pronto ad arrivare a Torino dopo aver detto addio al Napoli con la risoluzione contrattuale. E alla Continassa sanno che presto arriverà una rivoluzione.

Come scrive Tuttosport, il dt si confronterà con la società prima e con Allegri e il suo staff poi per programmare il futuro, tra mercato e non solo. Un responsabile trasversale che avrà modo di osservare da vicino tutti i professionisti dei vari settori, sia tecnico che medico.

