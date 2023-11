Le parole di Danilo, difensore e capitano della Juve, sui canali ufficiali del club: «Il capitano dev’essere sempre a servizio della squadra»

Sul canale Youtube della Juve, il capitano dei bianconeri Danilo ha risposto alle domande di giovani tifosi bianconeri. Di seguito le sue parole.

ERRORI – «Come ritrovare la concentrazione dopo un errore? Gli errori capitano sempre, è impossibile giocare a calcio senza sbagliare. L’importante è pensare subito alla prossima azione».

CONSIGLI – «Come difensore devi lavorare sempre sulla concentrazione. Per essere coraggioso e concentrato io parlo tanto in campo, dando indicazioni ai miei compagni. Consiglio da capitano? Il capitano dev’essere sempre a servizio della squadra, ad aiutare i propri compagni. La fascia deve darti la motivazione per non mollare mai, devi essere un esempio».

MAGLIA NUMERO 6 – «Innanzitutto perché è un numero importante della storia della Juventus, indossato da un grande capitano come Scirea».

DOPO IL RITIRO – «Sicuramente voglio andare all’università per studiare psicologia, poi voglio aiutare i bambini nel calcio. Forse farò l’allenatore».

