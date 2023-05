Un’altra stagione senza trofei e ora è tempo di guardare la rosa e capire chi può far parte del futuro della Juve: Rabiot difficile così come Di Maria

Per i bianconeri potrebbe essere un’estate di sacrificati di lusso: il centrocampista potrebbe andare in Premier, mentre l’argentino non è poi così sicuro di restare, soprattutto dovessero togliere le Coppe al club. A rischiare sarebbero anche Vlahovic e Cuadrado. Lo scrive Tuttosport.

