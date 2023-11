È stata una partita molto tattica e sporca come era lecito attendersi: nessun vincitore né vinto.

La prima chance è per l’Inter con la punizione corta di Dimarco per Thuram che riesce solo a pizzicare di testa; attento Szczesny. Al quarto d’ora Chiesa dall’interno dell’area non riesce a centrare la porta; grande occasione per la Juve. I bianconeri, come era lecito attendere, lasciano il pallino del gioco agli avversari ma ripartono subito alla loro prima distrazione. Successivamente il colpo di testa di Lautaro termina tra le braccia del portiere polacco; la squadra di Allegri lascia spazio poi a Calhanoglu che calcia sui tabelloni pubblicitari. Al 27’ Chiesa scappa sulla fascia sinistra dopo un errore di Dumfries e serve Vlahovic che batte Sommer; 1-0 per la Juve. Il vantaggio bianconero dura solo 6 minuti perché l’Inter pareggia sotto il segno della Thu-La: il francese parte in campo aperto e crossa basso per il Toro che batte Szczesny con un destro di prima. Il primo tempo si chiude 1-1.

Dusan Vlahovic

Ad inizio ripresa il copione della gara non cambia: Thuram mastica la conclusione dall’interno dell’area permettendo la facile parata di Szczesny. Succede poco nella ripresa, le occasioni scarseggiano e la gara termina 1-1.

L’articolo Juve ed Inter non si fanno male: termina 1-1 a Torino proviene da Notizie Inter.

