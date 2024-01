Spettatori Juve Frosinone Coppa Italia: allo Stadium sono quasi 38 mila i tifosi in totale per assistere al match di stasera

Sono quasi 38 mila gli spettatori presenti questa sera allo Stadium per assistere a Juve Frosinone, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Per l’esattezza le presenze totali sono 37940 di cui 92 tifosi ospiti.

Un grande effetto da parte di tutto il pubblico bianconero che sta vivendo una grandissima serata di calcio, con la Juve praticamente in semifinale.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG