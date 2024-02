Juve Frosinone, per Allegri c’è una buona notizia: il big sarà a disposizione. Non aveva giocato col Verona per squalifica

Per un Danilo che non ci sarà causa infortunio per Allegri c’è comunque una buona notizia in vista di Juve Frosinone.

L’allenatore, infatti, riavrà a disposizione Bremer che non aveva giocato col Verona per squalifica. Un rientro fondamentale per Allegri, visto che il brasiliano, per continuità di rendimento e leadership, è diventato un vero e proprio big della difesa e della Juve.

