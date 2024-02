Juve Frosinone, tridente ancora rimandato! La scelta di Allegri fra Chiesa e Yildiz per la prossima sfida di campionato

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe essere nuovamente rimandato l’esordio del tridente dal primo minuto, nonostante le prove di Allegri durante la settimana di allenamenti della Juve.

Il tecnico prosegue sul 3-5-2 col solito ballottaggio in attacco per affiancare Vlahovic. Al momento sembra favorito Chiesa per riprendere un posto da titolare, con Yildiz inizialmente dalla panchina.

