Zirkzee Juve, parla l’attaccante: «Dico questo sul mio futuro». Intervista al gioiello del Bologna rivelazione della Serie A

Al Corriere della Sera, nel giorno di Bologna-Verona, ha parlato l’uomo mercato Joshua Zirkzee. Le dichiarazioni dell’attaccante accostato anche alla Juve.

FUTURO – «Penso solo alla partita con il Verona, poi penserò a quella dopo, così fino a fine stagione».

LEADER – «Sì, io come tutti i miei compagni. Ora gioco con regolarità perché ho stravolto la mia mentalità».

SVOLTA IN ESTATE – «Quando in estate è andato via Arnautovic, è venuto il momento di fare un passo avanti, prendermi più responsabilità, dimostrare di essere pronto e sfruttare la chance».

UN 9 E MEZZO – «Chi, Del Piero?». Il primo fu Baggio. «Con entrambi è un bel paragone: sono due leggende».

BOLOGNA IN CHAMPIONS – «Una spinta per restare? Penso solo al Verona».

