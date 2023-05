Juve fuori dalle coppe europee, ora a decidere è solamente il presidente dell’UEFA Ceferin. Cosa filtra in questa direzione

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla possibile esclusione dalle coppe europee per la Juventus, il cui patteggiamento con la Procura Federale potrebbe però ammorbidire la posizione di Ceferin, al momento ancora un nemico a causa della questione Superlega.

Con un -2 o un -3 in classifica per il filone stipendi il club bianconero sarebbe comunque certo, almeno sul campo, di essersi qualificato alla Conference League. E a quel punto, se l’UEFA decidesse per l’esclusione, questa potrebbe essere scontata già nella prossima stagione. E dall’anno dopo tutti amici (o nemici) come prima.

