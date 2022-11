Giovanni Galeone ha parlato della Juventus di Massimiliano Allegri e del calciomercato dei bianconeri della scorsa estate

Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Nicolò Schira della Juventus di Massimiliano Allegri. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Difendo Allegri perché è un allenatore bravissimo. Max ha perso solo due gare e ha subito pochissimi gol in Serie A. Mercato Juventus sembrava strepitoso, ma non ha mai avuto a disposizione i big e poi non si vende un giovane come de Ligt per tenere un over 30 come Bonucci».

L'articolo Juve, Galeone: «Non si vende un giovane come de Ligt per tenere un over 30 come Bonucci» proviene da Calcio News 24.

