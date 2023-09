Le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, prima del calcio d’inizio della sfida tra i bianconeri e il Lecce

Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di Dazn prima del calcio d’inizio di Juve-Lecce. Di seguito le sue parole.

POST SASSUOLO – «E’ una Juve serena ma anche arrabbiata per una sconfitta che non ci ha fatto bene. Abbiamo analizzato la gara, cerchiamo di migliorare e continuare a crescere».

HA PARLATO ALLA SQUADRA – «No, è stata una gestione normale di una gara valutata per la prestazione e non per gli episodi. Ci sono cose positive e cose meno positive da non ripetere».

CHIESA – «Siamo contenti delle prestazioni di Federico. E’ in crescita dopo un anno difficile, ce lo godiamo. Sta prendendo la leadership dello spogliatoio e siamo contenti».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG