Dopo la notizia delle accuse per De Laurentiis di falso in bilancio, dal Napoli filtra serenità riguardo all’indagine

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato ufficialmente iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Roma per falso in bilancio. Come riportato dall’ANSA però, che cita una fonte anonima in società, all’interno del club c’è serenità riguardo alle accuse. Di seguito le parole della fonte interna raccolte dall’agenzia di stampa.

«Siamo tutti molto sereni dopo aver appreso la notizia relativa all’apertura di indagini alla Procura di Roma. Emerge infatti anche che la Procura di Napoli ha archiviato tutte le ipotesi di reato di carattere fiscale. Sulla questione del presunto falso in bilancio può decidere solo la Procura Roma: è del tutto evidente che è un atto dovuto. Ricordiamo poi anche che il Napoli è stato già prosciolto in sede sportiva».

