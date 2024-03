I numeri della Juve sono impietosi e nelle ultime 8 partite è arrivata una sola vittoria. Record negativo per Allegri che eguaglia Zaccheroni, Ferrara e Ranieri

La Juve non sa più vincere e ha ottenuto 1 solo successo peraltro al 95′ in 8 partite, è una delle peggiori strisce di sempre.

Allegri ha raggiunto questo record negativo come Ranieri e Ferrara e Zaccheroni. Negli ultimi 40 anni, peggio solo due volte con Lippi: nel 2001, 1 vittoria in 9 partite, ma vinse comunque lo scudetto e nel 1998 1 successo in 10 gare e si dimise di lì a poco.

The post Juve in crisi, i numero sono impietosi: Allegri come Ranieri, Ferrara e Zaccheroni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG