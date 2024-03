Milan e Roma sarebbero sulle tracce di Arkadiusz Milik e la Juve per circa 10 milioni potrebbe cederlo. Ecco gli aggiornamenti

Arek Milik, in estate, potrebbe lasciare la Juve. Infatti, secondo Calciomercato. it, Roma e Milan sarebbe interessate al bomber polacco e potrebbe presto bussare alla porta della Juve.

Il club bianconero valuta la Milik circa 10 milioni di euro, dopo averlo riscattato dal Marsiglia per 7,5 milioni l’anno scorso. Dunque, non è da escludere una partenza del polacco ma per lui potrebbe comunque esserci un futuro in Serie A.

