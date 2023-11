Juve Inter: ecco l’arma segreta su cui conta Inzaghi nel derby d’Italia per battere la squadra allenata da Allegri

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, l’esterno e difensore dell’Inter Matteo Darmian ha dimostrato ieri con l’Italia di essere l’arma in più per la squadra nerazzurra: soprattutto in vista della gara casalinga contro la Juventus.

La sua grinta difensiva unita anche alla possibilità di servire buone prestazioni sulla fascia potrebbero fare la differenza per avere la meglio sui bianconeri.

