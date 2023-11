Michele Plastino ha commentato l’ultimo derby d’Italia tra Juve e Inter, terminato 1-1: il commento del giornalista

In collegamento su Radio Sportiva, Michele Plastino torna sul match tra Juve e Inter, dicendo la sua.

LE PAROLE- «L’Inter in una situazione del genere e contro una squadra titolata come la Juventus ha pensato più a non perdere. Inzaghi sa benissimo come la situazione, nessun allenatore va contro i propri interessi. Ha agito per il meglio dell’Inter, lo conosco ed è bravo nella psicologia di gruppo. Vedremo cosa succederà nel cammino».

