Aldo Serena, doppio ex di Juve ed Inter, ha così parlato in un’intervista al Corriere di Torino in vista del derby d’Italia. Di seguito le sue parole.

ATTACCO JUVE – «Dopo la Nazionale, Chiesa si prende la Juve. Vlahovic scarichi in gol la sua malinconia. Ma occhio a Yildiz. Fa bene Allegri a non scoprire le carte, a parlare solo di corsa Champions per non attirare troppa pressione: ottima strategia».

JUVE-INTER – «La Juve ha un atteggiamento difensivo molto chiaro, non ci sono solo i difensori a proteggere la squadra. E l’attacco dell’Inter è sorretto da un centrocampo tra i più forti d’Europa. Chiesa ha anche fatto dei recuperi da leader, ha preso per mano la Nazionale. Non è vero che funziona meglio nel 4-3-3 azzurro: Chiesa vede la porta, Allegri fa quindi bene a spostarlo verso la porta. Juve-Inter di solito è un match con grandi contenuti atletici e agonistici».

PER GENNAIO – «Nella prospettiva di una Juve che acquista giovani e programma il futuro prenderei Samardzic, che ha grande qualità e ampi margini di miglioramento. Se invece si cerca un rinforzo immediato, allora De Paul è la scelta migliore».

