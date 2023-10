La Consob contesta alla Juve il bilancio del 2022, i bianconeri rispondo di aver operato nel rispetto delle leggi

Ancora problemi di natura finanziaria per la Juve. Il club bianconero infatti, come riportato dal Corriere dello Sport è finito nel mirino della Consob, che contesta il bilancio bianconero datato 2022, che non sarebbe conforme ad alcuni principi contabili internazionali.

Dal canto suo il club ha già emanato un comunicato dove ha annunciato di essere convinto di aver operato nel rispetto delle leggi, mentre i criteri evidenziati dalla Consob si baserebbero su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole contabili che la Juventus stessa non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società. La società, insomma, non sembra voler cedere di un passo di fronte a questa storia.

