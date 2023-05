Juve, la stagione di Iling-Junior e Miretti può finire prima. ULTIME sui due talenti di Allegri verso le ultime partite

La Juve potrebbe perdere non solo Soulé per l’ultima parte di stagione per via della concomitanza con l’inizio del Mondiale U20 in Argentina (dal 20 maggio all’11 giugno). Come scrive Tuttosport, infatti, lo stesso rischio vale per Iling-Junior e Miretti.

La Juve, vista l’importanza che questi due talenti hanno assunto per Allegri, non sarebbe felice di perderli e, in attesa delle decisioni ufficiali dei Ct di Inghilterra e Italia, potrebbe decidere di tenerli a prescindere dalla convocazione o meno perché non si tratta di gare FIFA.

