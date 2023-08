La Juve presenta la terza maglia: color antracite e motivi che richiamano all’architettura industriale torinese

La Juve ha presentato la terza maglia, con cui scenderà in campo contro l’Udinese domenica sera. La maglia vuole richiamare l’architettura di Torino, in particolare quella industriale del capoluogo piemontese. Di seguito il comunicato.

Forgiata dal reale DNA di Torino Il nuovo Juventus X @adidasfootball 2023/24 third kit. Disponibile ora pic.twitter.com/sha9UrOJcx — JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2023

IL COMUNICATO –Torino è una città d’arte, di storia, di cultura e, ovviamente, di calcio. Ma è anche città dell’industria e dell’architettura, e sono proprio queste ultime due caratteristiche di Torino ad aver ispirato la terza maglia 2023/24 della Juventus, che i bianconeri e Adidas presentano oggi, poco prima dell’inizio della nuova stagione.

La nuova terza maglia verrà indossata per la prima volta in casa dell’Udinese, in apertura della stagione 2023/24. Il nuovo kit della Juventus incorpora un motivo a coste in maglia, scelto per rappresentare le trame e le superfici che possono essere individuate nell’architettura di Torino. L’omaggio al patrimonio industriale della città è nel colore di base – antracite – che completa un look unico.

Ma non solo, la scelta del colore strizza l’occhio alla lunga storia dei leggendari portieri della Juventus, tornando ad essere un colore che negli anni è diventato sinonimo delle loro maglie. Il design è completato da un colletto button-down in stile “Henry” e dalle iconiche tre strisce – in grigio – lungo ogni manica.

La versione da campo della maglia è realizzata con la tecnologia HEAT.RDY, ottimizzata per dare comfort ai giocatori durante il gioco. La versione fan della maglia utilizza la tecnologia AEROREADY, con materiale traspirante e assorbente per mantenere il corpo asciutto.

Entrambe le versioni sopra menzionate sono realizzate con materiali riciclati al 100%, rappresentando ancora una volta solo una delle soluzioni di Adidas per aiutare a ridurre e infine eliminare i rifiuti di plastica. All’inizio di quest’anno, Adidas ha annunciato di essere in anticipo sui tempi nella sua spinta a sostituire il poliestere vergine con poliestere riciclato, ove possibile, entro la fine del 2024.

La nuova Juventus Third Kit, come già anticipato, sarà indossata per la prima volta in occasione dell’apertura della stagione di Serie A 2023/24 in casa dell’Udinese, ma è già acquistabile ora sia in store che su Juventus Online Negozio.

