Le parole di Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta della Juve all’olimpico contro la Lazio

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta della Juve con la Lazio ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole.

GOL MILINKOVIC – «Decide l’arbitro, quelli della Lazio dicono che non è fallo, quelli della Juve che lo è. Dico che abbiamo fatto un primo tempo al di sotto, nel secondo tempo meritavamo di pareggiare. Il campo ha detto questo, accettiamo il verdetto. Peccato perchè nel primo tempo non abbiamo fatto bene. Chiesa è entrato bene, Paredes anche. Ci è mancato il gol, che non è poco».

CAMBIO MODULO – «Siam partiti a inizio anno con Chiesa e Pogba nella squadra ma non li abbiamo mai avuti. Chiesa è fermo da un anno, ora è una nota positiva. Ci siamo messi a 4 dietro, sembrava meglio. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, abbiamo preso subito gol ma abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare».

VLAHOVIC IN DIFFICOLTA’ – «Gli attaccanti devono trovare il gol, nel primo tempo lo abbiamo trovato poco. Sono d’accordo sui contrasti, bisogna vincerli e non perderli. Eravamo leggerini».

