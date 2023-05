Le parole di Lapo Elkann sul proprio profilo Twitter dopo la vittoria dello scudetto del Napoli. I dettagli

Lapo Elkann è tornato a parlare della Juve sul proprio profilo Twitter.

LE PAROLE – C’è chi dice che rosico per scudetto vinto dal Napoli assolutamente no gli faccio i complimenti ma non vedo l’ora di sfidarli al più presto per prossimo scudetto e toglierglielo. La Juventus dimostrerà di essere più forte di loro.

