Juve Lazio, anche il settore ospiti verso il sold out. Il dato sui tagliandi per i tifosi biancocelesti

Allianz Stadium tutto esaurito per Juve Lazio. Verso il sold out anche il settore ospiti che sarà occupato dai sostenitori biancocelesti.

Saranno quasi 1500 i tifosi della Lazio al seguito della squadra, in uno Stadium sold out anche per la squadra bianconera.

