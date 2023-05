Juve Lecce, Allegri aspetta i gol: «Si affida a loro». Rivelazione alla vigilia della partita dello Stadium

La Juve col Lecce con ogni probabilità giocherà con la coppia Di Maria-Vlahovic in attacco dopo l’assenza del primo col Bologna e l’ingresso in campo del secondo solo negli ultimi minuti del match.

Come spiegato da Guardalà a Sky Sport 24 Allegri si affida a loro per ritrovare concretezza e quindi gol in fase realizzativa. Al serbo il gol in campionato manca da quasi 3 mesi, mentre il Fideo non ha fatto la differenza come ci aspettava.

The post Juve Lecce, Allegri aspetta i gol: «Si affida a loro». Rivelazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG