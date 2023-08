Weston McKennie potrebbe non essere più in uscita dalla Juve: l’americano avrebbe convinto Allegri a giocarsi le sue chance in stagione

Come riferito da Sky Sport alla fine e contro ogni pronostico Weston McKennie potrebbe restare alla Juve.

Il centrocampista texano, reduce da un’esperienza in prestito al Leeds in Premier League, ha soddisfatto Allegri in queste settimane di tournée.

