Juve Milan: Pioli fa il punto sugli infortunati. Novità su Leao e Bennacer in vista del match dell’Allianz Stadium

A Milan TV alla vigilia di Spezia Milan, Stefano Pioli ha svelato le condizioni dei giocatori infortunati. Le ultime in casa rossonera, con il prossimo 28 maggio in calendario la partita all’Allianz Stadium contro la Juve.

INFORTUNATI – «Non recuperiamo Rafa per domani, ma ci sono buonissime possibilità che domenica si possa allenare con noi e possa essere disponibile per la partita di martedì. Zlatan chiaramente è fuori, Florenzi anche, e oltre a Isma domani non saranno disponibili Krunic e Messias, ma anche loro con buone probabilità di esserci per martedì».

LE PAROLE DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SPEZIA MILAN

