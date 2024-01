Mulazzi e Maressa non saranno a disposizione della Juventus Next Gen per la gara contro il Pescara. Entrambi sono alle prese con risentimenti muscolari

Massimo Brambilla non aveva a dispo Mulazzi e Maressa a causa di risentimenti muscolari. La Juventus Next Gen, quindi, dovrà rinunciare a due giocatori importanti per l’impegno odierno contro il Pescara.

