Juve Napoli: Allegri sorprende. Novità di formazione in difesa e in attacco per quanto riguarda il tecnico nel match di Serie A

Doppia novità di formazione per Massimiliano Allegri in vista di Juve Napoli di questa sera. Come riferito da Giovanni Albanese di Gazzetta.it, in difesa dovrebbe riposare Bremer, con Rugani a sostituirlo al fianco di Gatti e Danilo. Centrocampo confermato, mentre in avanti sorpresa Soulé dal primo minuto alle spalle di Milik.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Milik. All. Allegri

The post Juve Napoli: Allegri sorprende. Novità di formazione in difesa e in attacco appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG