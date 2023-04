Calciomercato Juve: altre due big italiane sull’obiettivo in difesa. ULTIME notizie legate ai movimenti del club bianconero

Non solo il calciomercato Juve ad intrecciarsi per Alejandro Grimaldo, terzino del Benfica che a giugno potrebbe lasciare il club portoghese a parametro zero. Anche altre due big italiane si sarebbero iscritte alla corsa.

Secondo quanto riferito da Sportimediaset, infatti, anche Inter e Napoli seguono l’evoluzione della sua situazione. Grimaldo ha estimatori anche all’estero, con Bayer Leverkusen e Nizza in prima fila.

