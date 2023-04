In conferenza stampa dopo Empoli Inter, Simone Inzaghi è stato interrogato anche sui 15 punti di penalizzazione restituiti alla Juve. Le sue parole

JUVE DI NUOVO A +15 – Io guardo la classifica attuale come gradavo quella che c’era prima. Ora la Juve è terza e oggi può andare seconda. Avevo chiesto tempi celeri perché così è difficile per tutti, anche per la Juventus stessa.

