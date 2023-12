Juve-Napoli: il doppio ex Massimo Mauro allo Stadium per la Fondazione Vialli e Mauro – La FOTO

Massimo Mauro, doppio ex di Juve–Napoli e presidente della Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, ha ricevuto l’assegno e il Welcome Pack con la maglia di Gianluca della J1897 Membership a cui era legata la raccolta fondi di quest’anno.

