Le parole di Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, sul gol annullato alla Juventus contro il Napoli. I dettagli

Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, ha parlato a Pressing del gol annullato a Di Maria in Juventus-Napoli.

LE PAROLE – «L’arbitro dá la regola del vantaggio alla Juventus, fa cenno di continuare a giocare e infatti Locatelli continua l’azione. Se poi devo parlare secondo me è Lobotka che fa fallo su Milik che mette la gamba per proteggere il pallone, questo è un errore clamoroso. Poi con il Var puoi aggiustare in qualunque modo ma non così».

