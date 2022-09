Sospiro di sollievo per la Juve: nessuna frattura per Szczesny, ma bisogna ancora aspettare per sapere quando tornerà a disposizione

Dopo l’uscita di ieri per infortunio, alla Juve si tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Wojciech Szczesny. Gli esami infatti non riportano fratture. Di seguito il comunicato del club.

«A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia».

