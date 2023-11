Le parole di Paolo Paganini, giornalista della Rai, sulle strategie della Juventus. Tutti i dettagli in merito

Paolo Paganini, giornalista volto noto della Rai, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito le sue parole sulla Juventus.

Capitolo centrocampo. Qual è il nome preferito di Giuntoli e quello in pole per gennaio?

«Sicuramente la Juventus a gennaio farà un’operazione a centrocampo. Che tipo di operazione va ancora definitivo: la Juve è da tanto tempo che sta cercando un regista. È stato accostato il nome di Phillips, o Hojbjerg, che non sono registi classici. Forse il profilo più vicino alle corde di Giuntoli, e alle esigenze di Allegri, è quello di Samardzic dell’Udinese».

